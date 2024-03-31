NEVŞEHİR SON

Çanakkale'de CHP Adayı Muharrem Erkek Önde

Çanakkale'de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 32,36'sı sayıldı. Şu ana kadar CHP Adayı Muharrem Erkek yüzde 41,66 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.