NEVŞEHİR SON

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Nevşehir iline bağlı ilçelerde yapılan seçimlerde, İyi Parti birinci parti olarak %52,94 oy oranıyla öne çıktı. Ak Parti %34,96 oy oranıyla ikinci, MHP %6,17 oy oranıyla üçüncü oldu. Diğer partiler ise daha düşük oy oranlarıyla yer aldı.

31.03.2024 20:32
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MERKEZ

Toplam Sandık : 249
Toplam Seçmen : 82.820
Açılan Sandık : 139
Açılan Sandık Oranı : % 55,82
Kullanılan Oy : 35.907
Geçerli Oy : 35.258
Katılım Oranı : % 77,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİRASİM ARI% 52,9418.665
AK PARTİMEHMET SAVRAN% 34,9612.326
MHPADNAN DOĞU% 6,172.174
CHPMEHMET BİLGİN% 2,841.001
DİĞER% 1,38487
YENİDEN REFAHNAİL ÇELİK% 1,15404
DEM PARTİHELİN ELİF GEYİK% 0,2692
SAADETMERVE IŞIK% 0,1553
ZAFER PARTİSİBURAK AŞIKOĞLU% 0,137
DSPAHMET MÜMTAZ MADEN% 0,026
DEVA PARTİSİFATMA ALTUNTAŞ% 0,026
TKPERSEL GÜRBÜZ% 0,014
TKHAYŞE GÜMÜŞ% 01
BTPIŞIL ÖZDEMİR% 01
HÜDA PARYAHYA AYDIN% 01
ACIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

AVANOS

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 89,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KENAN SARITAŞ% 32,97514
CHPCELAL ALPER İBAŞ% 31,37489
AK PARTİÖMER ÖNAL% 17,32270
DİĞER% 8,15127
İYİ PARTİGÖKÇEN AKER% 3,9862
BAĞIMSIZİSMET İNCE% 3,7258
ZAFER PARTİSİMUHAMMED YARDIMCI% 0,914
SAADETLEVENT İLLEEZ% 0,518
YTPGÖKHAN EROĞLU% 0,386
YENİDEN REFAHAHMET EDEPLİ% 0,264
BTPMURAT KAZANCI% 0,264
DEM PARTİÖMER DÜNDAR% 0,061
TKPYELİZ KARACA% 0,061
HÜDA PARMEHMET YAZGİL% 0,061
DERİNKUYU

Açılan Sandık Oranı : % 3,57
Katılım Oranı : % 90,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANER İNCE% 54,33138
AK PARTİBÜLENT AKSOY% 38,1997
MHPYUSUF GEMİCİ% 5,915
YENİDEN REFAHMEHMET BOZÇALI% 0,792
SAADETSERKAN KARASU% 0,792
GÜLŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

HACIBEKTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 76,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZALİ KAİM% 47,84233
CHPARİF YOLDAŞ ALTIOK% 28,54139
İYİ PARTİHAKAN TAŞDEMİR% 19,9297
AK PARTİHACI KAYA% 3,718
KOZAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 4,55
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRIZA AYDIN% 38,4615
CHPSEFER NESLİHANOĞLU% 30,7712
MHPCELALETTİN GÜVEN% 28,2111
YENİDEN REFAHOKTAY ARSLAN% 2,561
ÜRGÜP

Açılan Sandık Oranı : % 82,76
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÖZ% 28,024.212
CHPALİ ERTUĞRUL BUL% 27,964.203
DİĞER% 21,813.279
AK PARTİFAHRİ YILDIZ% 19,462.926
İYİ PARTİOYTUN AKYOL% 1150
YENİDEN REFAHYAVUZ ÖZ% 0,9136
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ABİDİN AY% 0,3349
DEM PARTİNAZIM KAYA% 0,1827
SAADETFATİH AYDOĞDU% 0,1726
BTPSAMET KARAKAYA% 0,1218
BAĞIMSIZHÜSEYİN ÖZÜNAL% 0,058

Kaynak: AA

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