 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
NEVÜ'de özel çocuklara binicilik eğitimi düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

NEVÜ'de özel çocuklara binicilik eğitimi düzenleniyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) özel çocukların rehabilitasyon sürecine destek amacıyla binicilik eğitimi düzenleniyor.

NEVÜ\'de özel çocuklara binicilik eğitimi düzenleniyor
04.01.2024 - 13:36,
Abone Ol

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) özel çocukların rehabilitasyon sürecine destek amacıyla binicilik eğitimi düzenleniyor.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Atçılık Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde özel çocuklara yönelik etkinlikler sürüyor.

Merkezi ziyaret eden Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, yetkililer gözetiminde manejde at sırtında gezinti yaptı.

Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Uğur Ödek, sosyal sorumluluk kapsamında yürüttükleri faaliyet kapsamında çeşitli okullardan öğrencileri ağırladıklarını belirtti.

Yürütülen faaliyetlerin bilimsel kıstaslar esas alınarak planlandığını kaydeden Ödek, "Bu programın amacı hem özel çocukların çok yönlü gelişim ve sosyal katılımlarını desteklemek hem de ailelerin ruhsal açıdan rahatlatılmasını sağlamaktır. Programdan yararlanmak isteyen özel çocuklara sahip aileler merkezimize başvurabilir." ifadelerini kullandı.

Nevşehir Belediyesinden öğrencilere kaynak kitap desteği

Nevşehir Belediyesi, kent merkezindeki 22 bin 500 öğrenciye ücretsiz soru bankası, kişisel gelişim, roman ve hikaye kitabı dağıtımına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki ilk, orta ve lise dengi okullarda öğrenim gören 22 bin 500 öğrenciye 31 bin 500 hikaye, roman, kişisel gelişim kitabı ve soru bankası dağıtımına başlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Damat İbrahim Paşa Ortaokulu ile Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki kitap dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Savran, eğitime verdikleri desteğin süreceğini belirterek, "Bir ülkenin geleceğini etkileyecek en önemli unsurlardan biri nitelikli insan gücüdür. Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı Hacıbektaş'ta öğrencilerle buluştu

Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Hacıbektaş ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerini incelediği okulun idarecilerinden bilgi alan Yazıcı, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin eğitim ortamlarını etkin kullanmaları, yeteneklerinin belirlenerek doğru yönlendirilmesinin önemini vurgulayan Yazıcı, okullarda oyun ve sosyal faaliyet alanlarında tespit ettikleri eksiklerin hızla giderilmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hacı Bektaş, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NEVÜ'de özel çocuklara binicilik eğitimi düzenleniyor - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:56
Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı

Son Dakika
11:56 Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:56:56. #1.13#
SON DAKİKA: NEVÜ'de özel çocuklara binicilik eğitimi düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement