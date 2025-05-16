New Jersey Transit'te Grev Başladı

ABD'nin en büyük bölgesel toplu taşıma sistemlerinden New Jersey Transit'in demir yolu mühendisleri ve makinistlerinin greve gitmesi, yaklaşık 350 bin kişinin kullandığı ulaşım ağında aksamaya neden oldu.

NBC'nin haberine göre, New Jersey Transit demir yolu mühendisleri sendikasının 450 üyesinin ücret konusundaki anlaşmazlıktan dolayı greve gitmesi üzerine, günlük yaklaşık 350 bin kişinin kullandığı ulaşım ağında aksaklıklar yaşandı.

Sendika, en büyük sorunun "düşük ücretler" olduğunu vurgularken, New Jersey Transit'te görev yapan makinistlerin maaşlarının, ülkedeki diğer makinistlere kıyasla en düşük seviyede olduğu ifade edildi.

New Jersey Transit, grevin günlük yaklaşık 350 bin kişiyi etkileyebileceğini belirterek, MetLife Stadyumu'nda düzenlenecek Shakira konserleri için otobüs ve demir yolu hizmeti sağlanamayacağı uyarısında bulundu.

New Jersey'in Demokrat Valisi Phil Murphy ve New Jersey Transit Üst Yöneticisi (CEO) Kris Kolluri, basına verdikleri demeçte, sendika için adil bir anlaşma istediklerini ancak diğer sendikaların da aynı talepte bulunmasına neden olacak ayrıcalıklı bir anlaşmayı kabul edemeyeceklerini belirtti.