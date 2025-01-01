New Orleans'ta Yeni Yıl Kutlamasında Araçla Saldırı - Son Dakika
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New Orleans'ta Yeni Yıl Kutlamasında Araçla Saldırı

New Orleans'ta yeni yılı kutlayan kalabalığın üzerine hızla bir araç sürüldü, 10 ölü, 30 yaralı.

01.01.2025 15:50
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(ANKARA) - ABD'nin New Orleans kentinde yeni yılı kutlayan kalabalığın üzerine bir aracın hızla dalması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişinin de yaralandı. "Korkunç bir şiddet eylemi" diye nitelenen olayda, insanların üzerine araba süren şahsın, aracından inip kalabalığın üzerine ateş açtığı da iddia edildi.

ABD'nin yerel televizyo kanalı WGNO'nun bildirdiğine göre, New Orleans Polis Departmanı bir aracın Bourbon Caddesi ile Iberville'in kesiştiği noktada bir grup insanın üzerine sürdüğünü açıkladı. CBS News televizyon kanalı, sürücünün daha sonra araçtan inerek silahla ateş etmeye başladığını ve polisin de ateşle karşılık verdiğini söyledi.

Saldırıda, en az 10 kişi hayatını kaybettiği bildirilirken, 30 kişinin de yaralandığını açıklandı. Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmazken, şüphelinin akıbetine ilişkin de bir açıklama yapılmadı.

New Orleans'ın bağlı olduğu Louisiana Valisi Jeff Landry, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak tanımladı ve insanları bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Landry, paylaşımında, "Bu sabah erken saatlerde Bourbon Caddesi'nde korkunç bir şiddet olayı meydana geldi. Lütfen Sharon (Vali Landry'nin eşi) ve benimle birlikte tüm kurbanlar ve olay yerindeki ilk müdahale ekipleri için dua edin. Olay yerine yakın olan herkesi bölgeden uzak durmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Bourbon Caddesi, saldırıdan sonra New Orleans güvenlik güçleri tarafından kapatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel New Orleans'ta Yeni Yıl Kutlamasında Araçla Saldırı - Son Dakika

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