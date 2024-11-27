New York Borsası Rekor Kırdı

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New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,28 artışla 44.860,31 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artarak 6.021,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 kazançla 19.172,81 puana çıktı.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika'ya uygulamayı planladığı tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında kapanışta pozitif bir seyir izlendi.

Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te devralacak Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, sınır güvenliğini sağlamak ve ülkeye fentanil başta olmak üzere uyuşturucu ihracatını engellemek amacıyla ABD'nin üç büyük ticaret partneri olan Meksika, Kanada ve Çin'e uygulayacağı tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere de ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi.

Çin, Meksika ve Kanada'ya yönelik yeni gümrük vergisi tehdidi Trump'ın seçim zaferinden bu yana gümrük vergisi planlarına ilişkin yaptığı en ayrıntılı açıklama olurken analistler, yeni gümrük vergilerinin küresel ticaret gerilimlerini tırmandırabileceğini belirtti.

Trump'ın Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday göstermesi sonrası gerileyen tahvil faizleri, tarife tehdidinin ardından yeniden yükselişe geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesine çıktı.

Trump'ın tarife açıklaması sonrası Meksika, ABD ve Kanada arasında entegre tedarik zincirlerine sahip Ford ve General Motors gibi otomobil üreticilerinin hisselerinde düşüş görüldü. Ford'un hisseleri yüzde 2,6 ve General Motors'un hisseleri yüzde 8,9 değer kaybetti.

Para politikası tarafında Fed'in son toplantısına ait tutanaklar takip edildi. Fed tutanakları, yetkililerin faiz indirimlerinin "kademeli" olmasından yana olduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, "Para politikasının görünümünü tartışırken yetkililer, verilerin beklendiği gibi gelmesi, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde düşmeye devam etmesi ve ekonominin maksimum istihdama yakın kalması durumunda, zaman içinde kademeli olarak daha nötr bir politika duruşuna doğru ilerlemenin uygun olacağını öngördü." ifadesi kullanıldı.

Banka yetkililerinin enflasyonu düşürmede kaydedilen ilerlemenin sekteye uğraması durumunda faiz indirimlerine ara verilmesi olasılığını da ele aldığını gösteren tutanaklarda, "Risk dengesindeki olası değişikliklere karşı para politikasının nasıl konumlandırılacağı tartışılırken, bazı katılımcılar enflasyonun yüksek seyretmesi halinde Komite'nin politika faizindeki gevşemeye ara verebileceğini ve kısıtlayıcı bir seviyede tutabileceğini, bazıları ise iş gücü piyasasının tersine dönmesi veya ekonomik faaliyetin tökezlemesi halinde politika gevşemesinin hızlandırılabileceğini belirtti." değerlendirmesi yer aldı.

Fed tutanaklarının yayımlanmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta yüzde 63 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, yüzde 37 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörüldü.

Öte yandan Fed yetkililerinden açıklamalar da gelmeye devam ederken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, para politikası nötr bir seviyeye yaklaşırken Fed'in faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmasının mantıklı olacağını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, kasımda aylık 2,1 puan artışla 111,7'ye yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin hafif altında kaldı.