New York'ta Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika
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New York'ta Yeni Yıl Kutlaması

Yüz binlerce kişi, New York Times Meydanı'nda yeni yıla coşkuyla girdi. Güvenlik önlemleri alındı.

01.01.2025 08:46
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NEW ABD'de yüz binlerce kişi yeni yıla, yılbaşı kutlamalarının en gözde mekanı New York Times Meydanı'nda girdi.

Başta New Yorklular olmak üzere ABD'deki farklı eyaletlerden ve ABD dışından gelen turistlerden oluşan yüz binlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren New York Polis Teşkilatının (NPYD) kurduğu kontrol noktalarından tek tek aranarak içeri alındı.

Polis, kutlamaya gelenlerin yanında şemsiye, sırt çantası, alkol ve büyük paketlerin taşınmasına izin vermezken, olası terör tehdidine karşı da çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yerel saatle 18.00'de başlayan kutlama programı gece yarısına kadar sağanağa rağmen farklı sanatçıların konserleri, dans gruplarının performansları ve çeşitli eğlence etkinlikleriyle devam etti.

Saatler 23.59'u gösterdiğinde New York Belediye Başkanı Eric Adams, 60 saniyede düşecek ışıklı kristal topun düğmesine bastı.

Enerji tasarruflu 32 binden fazla LED ampulünden oluşan 3,6 metre çapında ve yaklaşık 5,5 ton ağırlığındaki kristal küre geri sayım ile 21 metrelik bir direkten aşağı bırakıldı.

Kristal topla birlikte yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan 1 tondan fazla konfeti ve piroteknik gösteri Times Meydanı'nda güzel görüntüler oluşturdu.

Aynı anda, başta New York'un en önemli sembollerinden Özgürlük Heykeli civarında olmak üzere şehrin farklı noktalarında havai fişek gösterileri yapıldı.

Ulusal kanallar, internet portalları ve sosyal medya uygulamaları üzerinden canlı yayımlanan New York'taki kutlamaları dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişinin izlediği tahmin ediliyor.

Dünyada ilgi çeken Times Meydanı'ndaki yeni yıl kutlamaları 2. Dünya savaşı sırasında ve Kovid-19 salgın döneminde yaşanan kesintiler haricinde 1904'ten bu yana halka açık olarak yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York'ta Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika

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