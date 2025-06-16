Nif Kiraz Festivali Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Nif Kiraz Festivali" bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Fethiye Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Nif Yörükleri Kültür Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen Nif Kiraz Festivali'nin sunuculuğunu Osman Batur Keser'in üstlendi. Etkinlikte, Fethiye'nin sevilen sanatçısı Mustafa Selçukoğlu sahne aldı. Belediye bandosu ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri de geceye renk kattı.

Geleneksel yarışmalarla dikkati çeken festivalde "En İyi Kiraz Yetiştiricisi", "En Hızlı Kiraz Yeme Yarışması" ve "Kirazlı Tatlar Yarışması" yer aldı.

Kirazlı Tatlar Yarışması'nda dereceye girenler, Hülya Dardağ, Nurcan Ünler ve Salime Erel oldu. En İyi Kiraz Yetiştiricisi yarışmasında ise Ömer Sazak, Veysel Şahin ve Ramazan Yenigün dereceye girdi. En Hızlı Kiraz Yeme Yarışması'nın birincisi de Hüseyin Yolcu oldu.

Yarışmaların ardından sahneye çıkan Türk halk müziğinin sevilen ismi Uğur Önür, seslendirdiği türkülerle geceye katılanlara müzik dolu anlar yaşattı.