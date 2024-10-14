Niğde Baro Başkanlığına Emin Alper Öztürk yeniden seçildi.
Öztürk, Cihan Kirazcı, Kemal Çelik, Muhammed Bilal Özenç ve Ümit Özçelik'in başkanlık için yarıştığı genel kurul Niğde Adliyesi'nde yapıldı.
Yapılan seçimde 183 oy alan mevcut başkan Öztürk güven tazeledi. Seçimde Kirazcı 92, Çelik 63, Özenç 20, Özçelik de 6 oy aldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde Baro Başkanlığına Öztürk Tekrar Seçildi - Son Dakika
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