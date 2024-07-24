Niğde Belediyesi, e-ruhsat ve e-çap uygulamalarını tanıttı - Son Dakika
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Niğde Belediyesi, e-ruhsat ve e-çap uygulamalarını tanıttı

Niğde Belediyesi, ruhsat ve çap işlemlerinin daha hızlı ve yenilikçi bir şekilde yapılabilmesi için e-ruhsat ve e-çap uygulamalarını sektör temsilcilerine tanıttı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yapılan tanıtım toplantısında, imar çapları, inşaat ve oturma ruhsatının e-Devlet üzerinden yapılabileceği bir sisteme geçeceklerini belirtti. Özdemir, bu uygulamanın iletişim kopukluğunu önleyeceğini ve işlemlerin şeffaf bir şekilde takip edilebileceğini söyledi.

24.07.2024 16:15
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Niğde Belediyesinin ruhsat ve çap işlemlerinin daha yenilikçi ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için hayata geçireceği "e-ruhsat" ve "e-çap" uygulamaları sektör temsilcilerine tanıtıldı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, imar çapları, inşaat ve oturma ruhsatının e-Devlet üzerinden yapılabileceği bir sisteme geçeceklerini söyledi.

Kısa zamanda bu tür işlerin dijital ortamda yapılabilmeyi hedeflediklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve iletişim kopukluğunun olmaması için e-ruhsat uygulaması bizi rahatlatacak. Belediyede onlarca birimimiz var ama hep imar birimi üstünden işin zaman aldığı, ruhsat vermenin çok uzun sürdüğü gibi şikayetler alıyorduk. Bu uygulama en çok beni mutlu edecek. En azından herkes dakika, saniyesi itibariyle hangi belgeler ne zaman belediyeye ulaştı, eksiksiz ne zaman ulaştı, belediye buna ne zaman dönüş yaptı gibi işlemler açık bir şekilde görebilecek. Böylece müteahhit yapı denetimine, belediye yapı denetimine ya da çekişmenin önüne geçmiş olacağız."

Özdemir, uygulamada bütün işlemlerin şeffaf olacağına işaret ederek, gecikme yaşanan veya erken biten işlerde akıllara başka soruların gelmeyeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, E-Devlet, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Belediyesi, e-ruhsat ve e-çap uygulamalarını tanıttı - Son Dakika

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