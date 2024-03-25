Niğde Belediyesi ve Yetim Eli Derneği, Dünya Yetimler Günü\'nde yetimlere iftar verdi

Niğde Belediyesi ile Yetim Eli Derneği işbirliğinde Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetimlere ve yakınlarına iftar verildi.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Yetim Eli Derneğinin birçok çocuğa sahip çıktığını söyledi.
Kendilerinin de ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Özdemir, "Özellikle çocuklarımız çok kıymetli. Eşimle birlikte aile olarak görevimiz, ne derdiniz olursa ne sıkıntınız olursa seve seve her zaman sizlere kapımız açık. Belediye olarak çocuklarımız için büyük yatırımlar yapıyoruz. Kütüphaneler yapıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmak istiyoruz. Onların gelecekleriyle alakalı da çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da yetimlere sahip çıkmanın önemine dikkati çekti.
Yetim Eli Derneği Başkanı Şahin Mercan, okumanın önemli olduğunu, her evden bir kişinin okuması gerektiğini vurguladı.
Dernek olarak okuttukları 3 bin 141 çocuğun, iş sahibi olduktan sonra yardım gönderdiğine işaret eden Mercan, şunları kaydetti:
"Sizler hem annelik hem babalık hem ağabeylik hem yeğenlik hem akrabalık hem komşuluk yapıyorsunuz çocuklarınıza. Annem, 7 çocuğunu büyüttü. Şimdi yine biz varız, benim zamanımda devletin sosyal yardımı diye bir şey yokmuş. Analarımız ne çekmiş. Şu anda yardım olsa bile babanın olmaması büyük bir eksiklik. İnşallah hepinize baba, ağabey, kardeş, komşu olmak için yola çıktık. Birbirimizi desteklememiz lazım. Para sıkıntımız yok, okuyan için."
Konuşmaların ardından katılımcılara hediyeler verildi.
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Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır'da yetim çocuklar için düzenlediği iftar programında, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun da katılımıyla yetimlerle aynı sofrayı paylaştı. Türk Kızılay'ın dünyada örnek bir kuruluş olduğunu belirten Vali Su, Kızılay'ın mağduriyet ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için her zaman hazır olduğunu söyledi. Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ise ramazan ayında Türkiye'nin yanı sıra 21 ülkede Kızılay sofraları kurduklarını ifade etti. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından iftar yapıldı ve etkinlikler devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Koruması Altındaki Çocuklarla İftar Programı'nda çocukların sağlığından eğitimine her ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, devletin korumasındaki çocukların geleceklerine güvenle bakmalarını sağladıklarını ve aile bireylerinin eksikliğini hissettirmemek için toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, Ü.G. tarafından kullanılan ve 35 işçiyi taşıyan otobüs, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ve 22 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerin, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları belirtildi.
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