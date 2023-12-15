Niğde'de 150 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Niğde Belediyesi Kültür Merkezi altında kapalı otopark, araç kabulüne başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, otoparkın kent merkezindeki park sorunun çözülmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Park sorunun çözümü için 3 ayrı kapılı otopark daha yapacaklarını belirten Özdemir, "Vatandaşlar, 07.30-22.00 saatleri arasında hizmet verecek otoparktan ücretsiz yararlanabilecek. Yeni otoparkımız Niğde'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.