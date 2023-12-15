 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Niğde'de 150 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde'de 150 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete girdi

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi altında bulunan kapalı otopark, araç kabulüne başladı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, otoparkın kent merkezindeki park sorununa çözüm sağlayacağını belirtti ve yeni otoparkların yapılacağını duyurdu. Otoparktan vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Niğde\'de 150 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete girdi
15.12.2023 - 17:08,  Güncelleme: 17:09
Abone Ol

Niğde'de 150 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Niğde Belediyesi Kültür Merkezi altında kapalı otopark, araç kabulüne başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, otoparkın kent merkezindeki park sorunun çözülmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Park sorunun çözümü için 3 ayrı kapılı otopark daha yapacaklarını belirten Özdemir, "Vatandaşlar, 07.30-22.00 saatleri arasında hizmet verecek otoparktan ücretsiz yararlanabilecek. Yeni otoparkımız Niğde'ye hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, Niğde, Ulaşım, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 150 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete girdi - Son Dakika


17:16
Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15
Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:52
Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi

Son Dakika
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15 Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:53 Köpek saldırısında ağır yaralanan, acılı babasının bile umudunu yitirdiği Tunahan'dan haber var
15:52 Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 17:58:39. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de 150 araç kapasiteli kapalı otopark hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement