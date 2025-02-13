Niğde\'de 250 Öğrenciye Sinema Etkinliği

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Niğde'nin Bor ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 250 öğrenciyle sinema etkinliği gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, "Bizim Çocuklar" projesi kapsamında öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Ekipler, gerçekleştirdikleri etkinlikte 250 öğrenciyle "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" sinema filmini izledi.

Etkinliğe katılan öğrencilere Bor Belediyesince çeşitli ikramlarda bulunuldu.