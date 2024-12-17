Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Niğde\'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Niğde'de yapılan toplantıda uyuşturucunun tehlikesi vurgulandı, Yeşilay eğitimlere devam edecek.

17.12.2024 17:51
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Niğde'de Valilik ve Yeşilay iş birliğinde Sazlıca beldesinde vatandaşlara yönelik Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik, Belediye Düğün Salonu'ndaki programda, uyuşturucunun terörden daha tehlikeli olduğunu belirtti.

Emniyet ve Jandarma birimlerinin 2024'te yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 772 kişiden 206'sının tutuklandığını aktaran Çelik, operasyonlarda 121 kilogram esrar, 9 kilogram kokain, 389 gram eroin, 15,5 kilogram sentetik uyuşturucu ile 592 bin 737 sentetik ecza ele geçirildiğini bildirdi.

Sazlıca Belediye Başkanı Mustafa Günaydın da yerel yönetim olarak bağımlılıkla mücadelede her türlü desteği sürdüreceklerine işaret etti.

Yeşilay Şube Başkanı Hayri Yıldız ise Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede üstlendiği role dikkati çekerek, "Toplumumuzun her kesimine ulaşarak, bağımlılıkla mücadelede güçlü bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Eğitimlerimiz artarak devam edecek ve ailelerin bu mücadelede daha aktif rol almasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin sunum yaptı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Sazlıca, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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