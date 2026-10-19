Niğde\'de berber S.G., iki çırağa darp iddialarını reddetti, doktor raporunu öne sürdü

DARP İDDİALARINA İŞLETME SAHİBİNDEN BERBERDEN YANIT

Niğde'de iki çırağını demir çubuk ve tahta süpürge sapıyla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan berber S.G., hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Berber dükkanı işlemeci olan ve yaklaşık 25 yıldır esnaf olduğunu belirten S.G., iş yerinde çalışan çıraklara yönelik darp iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

'AİLELERLE GÖRÜŞME SIRASINDA GERGİNLİK YAŞANDI'

S.G. iş yerinde çırak olarak çalışan iki kişinin sosyal medyadaki davranışları nedeniyle durumdan haberdar olduğunu ve aileleriyle bir araya gelerek görüştüğünü belirtti. Ailelerin de katıldığı bu görüşme sırasında çıraklardan birinin babasının aşırı tepki gösterdiğini öne süren S.G., kendisinin olayın büyümesini engellediğini iddia etti.

DOKTOR RAPORLARINDA DARP İZİNE RASTLANMADI İDDİASI

Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunan S.G. çıraklardan birinin emniyetteki ifadesinde darp olayının yaşanmadığını söylediğini ve ayrıca sunulan doktor raporunda da herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığını iddia etti. Niğde Sulh Ceza Hakimliği'nin savcılığın tutuklama talebini reddederek, kendisinin serbest bırakılmasına karar verdiğini hatırlattı. S.G., kendisi hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu iddia ettiği kişiler hakkında hukuki süreç başlattığını belirterek; adalete olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Gülcan SONGUR/ NİĞDE,