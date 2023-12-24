Niğde\'de boş arazide erkek cesedi bulundu

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Niğde'nin Bahçeli beldesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.
Beldeye bağlı Bahçeli Barajı yakınlarındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 45 yaşındaki S.T'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ceset otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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