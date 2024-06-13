Niğde'de Hayvan Pazarı Denetlendi - Son Dakika
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Niğde'de Hayvan Pazarı Denetlendi

Niğde\'de Hayvan Pazarı Denetlendi

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarında denetim gerçekleştirdi. Denetimde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlık kriterlerine uygunluğu kontrol edildi ve küpeli hayvan alım-satımı konusunda uyarılarda bulunuldu. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kurbanlık hayvanların bilgilerine 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması üzerinden erişilebileceğini belirtti. Uygulama, cep telefonuna indirildikten sonra ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Denetimler, Kurban Bayramı süresince devam edecektir.

13.06.2024 13:38
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Niğde'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarını denetledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimde, satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaşların sağlık kriterlerine uygunluğuna bakıldı, küpeli hayvan alınıp satılması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaşı gibi bilgilere "Tarım Cebimde" mobil uygulamasından küpe numarası sorgulanarak erişilebildiğini belirtti.

Uygulamanın cep telefonuna indirildikten sonra ücretsiz kullanıldığını aktaran Baş, Tarım ve Orman Bakanlığının bu uygulamasıyla vatandaşların kurbanlıklarının durumunu kolayca öğrenebileceğini ifade etti.

Denetimlerin Kurban Bayramı boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Niğde, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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