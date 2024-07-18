Niğde'de IPARD 3 İkinci Çağrı Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Niğde'de IPARD 3 İkinci Çağrı Bilgilendirme Toplantısı

Niğde'de yapılan IPARD 3 İkinci Çağrı Bilgilendirme Toplantısı'nda IPARD desteklemelerinin yüzde 60 ile yüzde 70 arasında olduğu bildirildi. Toplantıda, başvuru süreci ve destek verilecek faaliyet alanları hakkında bilgi verildi.

18.07.2024 16:28
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Niğde'de IPARD 3 İkinci Çağrı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

NİĞDE - IPARD 3 İkinci Çağrı Bilgilendirme toplantısında IPARD desteklemelerinin yüzde 60 ile yüzde 70 arasında olduğu bildirildi.

IPARD 3 İkinci Çağrı Bilgilendirme Toplantısı Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya; Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve tarım ve hayvancılık üzerine faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı. Yapılan toplantıda, IPARD başvuru çağrı ilanında destek verilecek faaliyet alanlarını Niğde İrtibat Ofisi Uzmanı Mustafa Özkan açıkladı. Çağrı ilanında çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirleri çerçevesinde yapım işleri, makine ekipman, hizmet ve görüntü alımları için başvuruların kabul edileceği ifade edildi. Destek oranlarının yüzde 60 ile yüzde 70 arasında değiştiğinin belirtildiği toplantıda destek bütçesinin 80 milyon avro olduğu kaydedildi.

Başvuru süreci hakkında bilgi veren Özkan; online başvuru sistemine giriş tarihlerinin 16 Ağustos 2024'te başladığını ve başvuruların son teslim tarihinin 29 Ağustos 2024 saat 18.00 olduğunu vurguladı. Bu tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği, ikinci başvuru çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak projelerde yatırım sürelerinin en fazla 12 ay olarak planlandığı, kurumun yapacağı ilave duyuru ve bilgilendirmelerin TKDK'nın internet sitesi (tkdk.gov.tr) üzerinden takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Niğde, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de IPARD 3 İkinci Çağrı Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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