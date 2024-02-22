Niğde'de Jandarma Ekipleri 532 Zanlıyı Yakaladı - Son Dakika
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Niğde'de Jandarma Ekipleri 532 Zanlıyı Yakaladı

Niğde\'de Jandarma Ekipleri 532 Zanlıyı Yakaladı

Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 532 şüpheliyi gözaltına aldı. 66 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

22.02.2024 17:25
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Niğde'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 532 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranması bulunan 532 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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