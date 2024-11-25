Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu

Güncel

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara satışı yapılan depoya düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Adreste yapılan aramada, 270 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 bin boş sigara paketi, 15 bin 600 dolu makaron, 9 bin 750 sigara satımında kullanılan kilitli poşet, 330 kilogram tütün, 120 sigara sarma makinesi, 8 sigara basma makinesi ve 3 şişe alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 1 tutuklandı, diğeri işlemlerinin ardından salıverildi.