Niğde'de Karla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika
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Niğde'de Karla Mücadele Çalışmaları

Niğde\'de Karla Mücadele Çalışmaları

Niğde Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yaşamı olumsuz etkilememek için yoğun çalışma yürütüyor.

13.02.2025 13:16
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Niğde Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için çalışma yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı toplam 80 personelin yanı sıra, 6 kar küreme ve solüsyon aparatlı kamyon, 2 greyder, 5 kazıcı yükleyici araç, 2 solüsyon tanklı kamyonet ve 2 ATV aracı sahada görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, beklenen kar yağışın kente hayırlar getirmesini temenni etti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların devam edeceğini belirten Özdemir, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden yolları ve kaldırımları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Modern ekipmanlarımız ve geniş personel kadromuzla kentin her noktasına anında müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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