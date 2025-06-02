Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma personeli, meslek tanıtım eğitim faaliyetleri kapsamında 467 öğrenciye jandarma mesleğini tanıttı.
Jandarmanın görevleri hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, jandarma destek köpeklerinin gösterileriyle de eğlendi.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Öğrencilere Jandarma Semineri - Son Dakika
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