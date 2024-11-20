Niğde\'de Oto Tamirhanesinde Yangın

Niğde'de oto sanayi sitesindeki bir tamirhanede çıkan yangın söndürüldü, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Nar Mahallesi'ndeki Ata Sanayi Sitesi'nde bulunan oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araç tamirinde kullanılan sprey kutuların patlaması sonucu alevler kısa sürede yayıldı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Tamirhanede bulunan 3 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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