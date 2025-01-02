Niğde’de Regaip Kandili Mesajları - Son Dakika
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Niğde’de Regaip Kandili Mesajları

Vali Çelik ve Başkan Özdemir, Regaip Kandili'nde birlik ve barış dileklerinde bulundular.

02.01.2025 15:48
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Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çelik, mesajında, üç aylara ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Regaip Kandili'nin manevi iklimin müjdesi olduğunu belirten Çelik, "Bu gece gönüllerimizin arındığı, duaların kabul olduğu ve kardeşlik duygularının pekiştiği müstesna bir gecedir. Bu anlamlı gece, inananlar için rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı, manevi anlamda yenilenme ve huzura erme fırsatı sunmaktadır. Bu özel günleri, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, sevgi ve hoşgörüyle dayanışmamızı artırmak için bir vesile kılmalıyız. Aziz milletimizin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, ülkemize, şehrimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Özdemir de üç ayların bereket ve güzelliklerini birlikte yaşadıklarını bildirdi.

Regaip Kandili'nin gönülleri arındırmak için fırsat olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu mübarek gece, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmek, yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak adına önemli bir vesiledir. Bugün, sadece bireysel huzurumuz ve mutluluğumuz için değil, tüm İslam aleminin birliği ve dirliği için de dua etmeliyiz. Filistin'deki zulüm ve haksızlıkların sona ermesi, oradaki kardeşlerimizin barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için ellerimizi semaya açmalı, dualarımızı eksik etmemeliyiz. Şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet ve bereket getirmesi dileğiyle, Regaip Kandili'nizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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