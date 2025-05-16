Niğde\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Çömlekçi köyünde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli çaplarda 2 tabanca, 259 fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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