Niğde\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Niğde'de merkeze bağlı Kiledere beldesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
???????Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Kiledere beldesinde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 163 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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