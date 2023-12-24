Niğde\'de şehitler için dua edildi

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Niğde'de, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua okundu.
Memur-Sen Niğde Şubesi, Niğde Askeri Şehitliği'nde "Şehitler için duada buluşuyoruz" programı düzenledi.
Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından dualar okundu.
Programa Niğde Müftüsü Osman Ayas da katıldı.
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