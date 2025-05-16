Niğde\'de Siber Güvenlik Eğitimi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara siber güvenlik eğitimi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy'deki eğitimde, "güvenli internet kullanımı, oltalama saldırıları, parola güvenliği, siber zorbalık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar" başlıklarında 56 vatandaşa güvenlik eğitimi verildi.

Ekipler, siber suçlara karşı hazırlanan uyarıcı ve bilgilendirici broşürler dağıttı.