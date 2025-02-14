Niğde'de Sıfır Atık Projesi

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Mutfakta çöpe giden ürünler sağlıklı yiyecek ve içeceğe dönüşüyor

NİĞDE - Niğdeli kadınlar hayata geçirilen proje ile mutfakta sıfır atık bilinci kazanıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından desteklenen 'Kırsal Kesimdeki Kadınlar İçin Ekonomik Fırsatlar Oluşturma Amacıyla İklim Değişikliği Uyum Stratejisi Uygulama Projesi' çerçevesinde kadınlara yönelik eğitimler devam ediyor. Proje ile kadınlar; mutfaklarında daha bilinçli hareket ederek israfı önlemeyi aynı zamanda sıfır atık anlayışını gündelik yaşamlarında uygulamayı öğreniyor. Kasabalarda yaşayan kadınlara yönelik verilen eğitimde mutfakta sıfır atık bilinci kazanan kadınlar, mutfakta çöpe giden atıklardan sağlıklı yemekler yapmayı öğrenerek hem çevreyi koruyor hem de ekonomik tasarruf sağlıyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi, Eğitmen Şef Mevlüt Ölmez tarafından verilen eğitimlerde, mutfak atıklarının değerlendirilmesi konusunda pratik bilgiler paylaşıldı. Kadınlar, çöpe giden sebze köklerinden çeşitli mezeler, sebze ve meyve kabuklarından atıştırmalıklar yapma konusunda bilgilendirildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci; proje hakkında yaptığı açıklamada, mutfak ve kompost eğitimleri ile evde uygulanabilecek basit yöntemler sayesinde sıfır atık bilinci geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı. Proje ile iklim değişikliğine dirençli kadınlar oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Deveci; "Proje kapsamında kırsalda yaşayan kadınlara ilk başlarda sıfır atık temelinde mutfaklarında neyi daha iyi yapabilirler, nasıl bir sıfır atık mutfağı oluşturabilirler, çocuklarını nasıl sağlıklı beslerler, çıkacak olan atıklarla da doğayı korumak için nasıl güzel kompost oluşturabilirler bunu anlatıyoruz. Bir yandan turşu yapıyoruz, bir yandan sirke yapıyoruz çıkan mutfak atıklarından ise kompost yapıyoruz. Eğitim verdiğimiz kadınların yüzde ellisi şu anda evinde kompost yapıyor, turşu yapıyor, gıdalarına dikkat ediyor. Bu da bize yaptığımız işin ne kadar doğru ve çok kritik bir iş olduğunu gösteriyor" dedi.

Çöpe giden sebze köklerinden sağlıklı tabaklar

Kadınlara mutfakta birçok şeyin çöpe gitmeyeceği ile ilgili eğitimler verdiklerini anlatan Eğitmen Şef Mevlüt Ölmez; "Patates kabuklarından cips, beyaz lahanadan salata, sebze köklerinden meze hazırladık. Geri dönüşebilir ürünlerin yeniden doğayla kompost olarak buluşması için ayrıştırmayı öğrettik. Hazır ürünlerin kullanımı yerine el yapımı, besin değeri yüksek ürünlerin yapılmasını uygulamalı gösterdik. Hem sağlıklı, hem sürdürülebilir, hem de atıksız bir mutfak eğitimi verdik" dedi.

Eğitime katılan kadınlar ise proje çerçevesinde edindikleri bilgileri evlerinde uygulayacaklarını daha sağlıklı ve atıksız bir mutfak oluşturacaklarını söyledi.