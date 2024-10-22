Niğde'de silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bor ilçesindeki bir kahvehanede işletme sahibi A.K. ile müşterisi M.B.N. bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Kahvehaneden ayrılan M.B.N, bir süre sonra tabancayla gelerek işletmede bulunanlara ateş açtı.
Yaralanan A.K. ve müşterilerden Z.A, Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli M.B.N. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Gözaltı - Son Dakika
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