Niğde'de İl Su Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'ndaki programda, paydaş kurumlarla su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı, iklim değişikliğinin etkileri, tarımsal sulamada yeraltı suyu kullanımının önemi konuları görüşüldü.
Vali Çelik, yaptığı konuşmada, kentin mevcut su durumu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, özellikle yeraltı sularının korunması ve verimli kullanılmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtti.
Toplantıda, ilgili kurumlar tarafından su yönetimi, su verimliliği planları ve içme suyu güvenliği gibi başlıklarda sunumlar yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Su Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?