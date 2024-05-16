Niğde\'de Kimyasal Tepkime Sonucu 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Niğde'de tarım ilacı üretilen fabrikada kimyasal tepkimeden etkilenen 3 işçi hastanede tedavi altına alındı.
Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada, tarım ilacı yapımı sırasında kimyasal tepkime meydana geldi.
İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekibi sevk edildi.
Tepkimeden etkilenen işçiler K.D. (30), S.H. (42) ve D.K. (27), Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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