Niğde'de tefecilere yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

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Niğde'de tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Zanlılara ait eğlence mekanında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 57 mermi, 66 senet, 140 bin liralık çek, 38 uyuşturucu nitelikli hap, 222 sahte bandrol ve 136 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.