Niğde'de Temmuz Ayında Gerçekleşen 31 Olay Şüphelilerin Vücut İzlerinden Aydınlatıldı

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Niğde'de temmuz ayında gerçekleşen 31 olay, şüphelilerin vücut izlerinden aydınlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, temmuz ayında meydana gelen hırsızlık, uyuşturucu, hırsızlığa teşebbüs, yaralama gibi 31 suçu, şüphelilerin olay yerinde bıraktı izlerden faydalanarak çözüme kavuşturdu.

Olaylarla ilgili 35 şüpheliye işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan veya hakkında yalan beyanda bulunan 7 şüpheliyi parmak izlerinden tespit etti, bu kişiler hakkında işlem başlattı.