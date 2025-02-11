Niğde\'de Tütün Denetim Eğitimi

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Niğde'de Tütün Kurulu denetim ekiplerine "Tütün Denetim Eğitim Programı" eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Çiftlik ve Ulukışla ilçelerindeki ekipler için eğitim düzenlendiği bildirildi.

Eğitimlerde kamuya açık tüm kapalı alanlarda tütün tüketimine dikkat edilmesi uyarısında bulunulduğu belirtilen açıklamada, sigara dumanından zarar gören kişilerin korunmasının hedeflendiği kaydedildi.