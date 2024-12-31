Niğde'de Yeni Yıl Mesajları

Güncel

Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çelik, mesajında, 2024 yılını geride bırakırken yeni başlangıçların, umutların ve hedeflerin kapısını araladıkları 2025 yılına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Her yeni yılın, geçmişin tecrübelerinden ilham alarak geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerlemek için önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Çelik, 2025 yılının kente, ülkeye ve tüm insanlığa barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Belediye Başkanı Özdemir de 2024 yılında gerçekleştirilen projelerle Niğde için önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

Geride bıraktıkları yılda Niğde'yi daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çaba sarf ettiklerini, 2025'te de aynı azim ve kararlılıkla çalışacaklarına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"2024 yılı boyunca sevinçlerimizi de sıkıntılarımızı da hemşehrilerimizle paylaşarak büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Bu ruhu, 2025 yılında da sürdürecek, tüm hemşehrilerimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın, başta Filistin olmak üzere tüm dünyada barış ve huzurun hakim olduğu bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. 2025 yılının tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor, yeni yılı en içten dileklerimle kutluyorum."