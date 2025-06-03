Niğde Hastanesi\'nde KBRN Tatbikatı

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olası afetlere karşı hazırlığı üst düzeyde tutmak amacıyla yangın ile kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatta, senaryo gereği hastanede röntgen cihazından çıkan yangının ardından kimyasal sızıntı meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, binadakileri tahliye etti, yangını hemen söndürdü.

Tatbikatta, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve tatbikata katılan diğer birim personelleri tarafından kurtarılarak ambulansa götürüldü.

Tatbikata ilişkin bilgi veren UMKE Niğde Sorumlusu Alpay Ayan, tatbikatta, AFAD, İtfaiye Müdürlüğü, 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, MEDAŞ Müdürlüğü ve doğal gaz ekiplerinin yer aldığını ifade etti.

Ayan, senaryo gereği çıkan yangın ve KBRN olayına müdahale anları, ekiplerin koordinasyonu ve hasta tahliyesi gibi süreçlerin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Hastane Sivil Savunma Amiri Adem Tok ise tatbikatın başarıyla tamamlandığını dile getirerek, emeği geçen kurumlara teşekkür etti.