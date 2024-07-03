Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, biçerdöverlerde dane kaybını önlemek için uyarıda bulundu

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Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, biçerdöverle hasat yapılırken oluşan dane kaybının önlenmesi için uyarılarda bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Asım Baş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Suat Elli ve teknik personel, merkeze bağlı Ovacık köyünde biçerdöverlere yönelik dane kontrolü gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baş, il genelinde ürün hasadı yapan biçerdöverlerde dane kaybını en aza indirmek için hasat kontrollerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Denetimlerde ayrıca teknik personeller, çiftçilere ve biçerdöver operatörlerine dane kaybı, biçim, boyu ve anız yangınları hakkında bilgilendirme yaptı.