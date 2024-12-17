Niğde Üniversitesi ile Denetimli Serbestlik Protokolü

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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ve Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Rektörlük Toplantı Salonu'ndaki törende, denetimli serbestlik hizmetleri alanında yükümlülerin eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, mesleki eğitimleri, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması ve müdürlük personelinin mesleki gelişimine katkı sağlanması amacıyla hazırlanan protokolü imzaladı.

Protokolle Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen çalışmalara, üniversite akademik olarak katkı sağlayacak.

Törene, Cumhuriyet savcısı Halil İbrahim Şencin, rektör yardımcıları Prof. Dr. Nafiz Tok, Prof. Dr. Ersin Aydın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörü öğretim görevlisi Bilal Çilkaya, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir ve Rektörlük Özel Kalem Müdürü Uğur Akyapı da katıldı.