Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Tıp Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Tıp Bayramı Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik\'ten Tıp Bayramı Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sağlıkta şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

12.03.2024 11:04  Güncelleme: 11:12
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Niğde Valisi Cahit Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, devletin sağlık yatırımlarını artırdığını, modern şehir hastaneleriyle vatandaşlara konforlu ortamda sağlık hizmeti sunulduğunu vurguladı.

Özellikle 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında sağlık çalışanlarının gösterdiği başarılı çalışmaların halen hafızalarda tazeliğini koruduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte yakın geçmişte atlattığımız salgında, sağlık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte müşahede ettik. İnsan sağlığı konusunda böylesine kutlu bir vazifeyi üstlenen sağlık çalışanlarımıza karşı zaman zaman münferit olarak gerçekleşen sağlıkta şiddet olaylarına karşı tavrımız net ve açıktır. Sağlıkta şiddet kabul edilemez. Sağlık hizmetlerinin her alanında görevlerini fedakarca yerine getiren başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini dilerim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Tıp Bayramı Mesajı - Son Dakika

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