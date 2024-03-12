Niğde Valisi Cahit Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çelik, mesajında, devletin sağlık yatırımlarını artırdığını, modern şehir hastaneleriyle vatandaşlara konforlu ortamda sağlık hizmeti sunulduğunu vurguladı.
Özellikle 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında sağlık çalışanlarının gösterdiği başarılı çalışmaların halen hafızalarda tazeliğini koruduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Bununla birlikte yakın geçmişte atlattığımız salgında, sağlık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte müşahede ettik. İnsan sağlığı konusunda böylesine kutlu bir vazifeyi üstlenen sağlık çalışanlarımıza karşı zaman zaman münferit olarak gerçekleşen sağlıkta şiddet olaylarına karşı tavrımız net ve açıktır. Sağlıkta şiddet kabul edilemez. Sağlık hizmetlerinin her alanında görevlerini fedakarca yerine getiren başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın bayramını kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini dilerim."
Son Dakika › Güncel › Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Tıp Bayramı Mesajı - Son Dakika
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, üreticilerin ve mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına dikkat çekerek, tarım arazilerine ve çiftçilere sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Başevirgen, mevsimlik tarım işçilerinin konaklama ve ücret sorunları nedeniyle deprem bölgesine gelmek istemediğini ifade etti. Ayrıca, üreticilerin yevmiyelerini bile karşılayamayacak duruma geldiğini ve tarımda çalışacak işçi bulunamadığını vurguladı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde, sokak üzerinde bulunan bir otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Ateş sonucu E.T. ve F.E. adlı 2 kadın yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 12 Mart Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu ile İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı mesajında, bu günün hem Erzurum'un kurtuluşunu hem de İstiklal Marşı'nın kabulünü kutladığını belirtti.
Kayseri Şeker 2.Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Ömürspor, ligin 3.haftasında Yeni Mahallespor'u 2-0 yenerek namağlup yoluna devam ediyor. Maçta Ahmet Turan Özbek ve Saffan Karasu'nun attığı gollerle Kayseri Ömürspor galibiyete ulaştı.
Mudanya ilçesinde bulunan bir bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda U.B., A.S., F.S. ve S.Ç. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve 87 gram metamfetamin ele geçirildi. F.S. isimli zanlının silahlı yağma suçundan da arandığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı Birleşmiş Milletler etkinliğinde ses getiren bir protestoya imza attı. İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'ın konuşmasına başladığı sırada toplantı salonunu terk eden Bakan Göktaş, konuşma sonrası salona geri dönüp "İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin bir sonucu olarak süregelen ve büyük insani acılara yol açan krizi görmezden gelemeyiz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?