Niğde Valisi, kentin 2 aylık güvenlik bilançosunu açıkladı

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Niğde Valisi Cahit Çelik, Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda kentin 2 aylık bilançosunu anlattı.

Çelik, Valilik Toplantıda Salonu'ndaki programda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda artık her ay düzenli olarak Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştireceklerini söyledi.

Suçla mücadelenin devletin asli görevi, Vali olarak da vazifesinin ilde huzur ve asayiş ortamını sağlamak olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"İlimizde ocak ve şubat ayında toplam 1796 asayiş olayı kayda geçmiştir. Bu olaylardan 1592'si aydınlatılmıştır. Olayların aydınlatılma oranı ortalaması yüzde 89'dur. Uyuşturucunun önlenmesine yönelik yapılan toplam 86 etkinlikte 8 bin 657 vatandaşımıza ulaşılmıştır. 2024 yılının ilk 2 ayında uyuşturucunun arzına yönelik 197 operasyon düzenlendi, 225 şüpheli yakalandı, bunlardan 27'si tutuklandı, 17'si adli kontrol aldı. Bu operasyonlarda 7 kilo 200 gram kokain, 5 kilo 698 gram esrar, 3 kilo 63 gram sentetik uyuşturucu, 300 gram kenevir tohumu, 32 gram eroin, 280 bin 332 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve 56 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi."

Çelik, trafik ekiplerinin 2 ayda gerçekleştirdiği denetimlerde 113 bin 352 aracın kontrol edildiğini, 649'unun trafikten men edildiğini dile getirerek, ocak ve şubat aylarında 413 trafik kazası meydana geldiğini, 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 37 operasyonda 50 kişinin yakalandığını, 1 şüphelinin tutuklandığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Ayrıca operasyonlarda 7 milyon 430 bin makaron, 194 bin 399 paket kaçak sigara, 89 cep telefonu, 547 elektronik sigara, 146 eski eser ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 19 operasyonda 11'i organizatör olmak üzere 27 şüpheli yakalandı, 2 zanlı tutuklandı, 2 araca el konuldu. Terörle mücadele kapsamında 12 operasyonda 11 şüpheli yakalandı, 1 zanlı tutuklandı. Vatandaşlarımızın huzurunu tesis etme adına bu operasyonlarda görev alan her kademedeki tüm emniyet ve jandarma personeline şahsım ve Niğdeli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."