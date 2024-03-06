Niğde Valisi, kentin 2 aylık güvenlik bilançosunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde Valisi, kentin 2 aylık güvenlik bilançosunu açıkladı

Niğde Valisi, kentin 2 aylık güvenlik bilançosunu açıkladı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda kentin 2 aylık bilançosunu anlattı. Çelik, suçla mücadele, uyuşturucu operasyonları, trafik denetimleri ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele hakkında bilgi verdi. Ayrıca göçmen kaçakçılığı ve terörle mücadele operasyonları hakkında da bilgi veren Vali Çelik, emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.

06.03.2024 13:57  Güncelleme: 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik, Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda kentin 2 aylık bilançosunu anlattı.

Çelik, Valilik Toplantıda Salonu'ndaki programda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda artık her ay düzenli olarak Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştireceklerini söyledi.

Suçla mücadelenin devletin asli görevi, Vali olarak da vazifesinin ilde huzur ve asayiş ortamını sağlamak olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"İlimizde ocak ve şubat ayında toplam 1796 asayiş olayı kayda geçmiştir. Bu olaylardan 1592'si aydınlatılmıştır. Olayların aydınlatılma oranı ortalaması yüzde 89'dur. Uyuşturucunun önlenmesine yönelik yapılan toplam 86 etkinlikte 8 bin 657 vatandaşımıza ulaşılmıştır. 2024 yılının ilk 2 ayında uyuşturucunun arzına yönelik 197 operasyon düzenlendi, 225 şüpheli yakalandı, bunlardan 27'si tutuklandı, 17'si adli kontrol aldı. Bu operasyonlarda 7 kilo 200 gram kokain, 5 kilo 698 gram esrar, 3 kilo 63 gram sentetik uyuşturucu, 300 gram kenevir tohumu, 32 gram eroin, 280 bin 332 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve 56 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi."

Çelik, trafik ekiplerinin 2 ayda gerçekleştirdiği denetimlerde 113 bin 352 aracın kontrol edildiğini, 649'unun trafikten men edildiğini dile getirerek, ocak ve şubat aylarında 413 trafik kazası meydana geldiğini, 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 37 operasyonda 50 kişinin yakalandığını, 1 şüphelinin tutuklandığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Ayrıca operasyonlarda 7 milyon 430 bin makaron, 194 bin 399 paket kaçak sigara, 89 cep telefonu, 547 elektronik sigara, 146 eski eser ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 19 operasyonda 11'i organizatör olmak üzere 27 şüpheli yakalandı, 2 zanlı tutuklandı, 2 araca el konuldu. Terörle mücadele kapsamında 12 operasyonda 11 şüpheli yakalandı, 1 zanlı tutuklandı. Vatandaşlarımızın huzurunu tesis etme adına bu operasyonlarda görev alan her kademedeki tüm emniyet ve jandarma personeline şahsım ve Niğdeli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Jandarma, Göçmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Valisi, kentin 2 aylık güvenlik bilançosunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:12 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak
13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
13:50 Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı
12:44 Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 14:45:41. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde Valisi, kentin 2 aylık güvenlik bilançosunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement