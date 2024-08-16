Nijerya'da 20 Tıp Öğrencisi Kaçırıldı

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Nijerya'nın Benue eyaletinde 20 tıp öğrencisinin kaçırıldığı bildirildi.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, Benue eyaletinden Enugu eyaletine giden tıp öğrencilerinin olduğu otobüsün Otukpo bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Anene, saldırıda 20 tıp öğrencisinin kaçırıldığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Anene, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.