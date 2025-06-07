Nijerya'da 60 Milyon Kadın Rahim Ağzı Kanseri Riskiyle Karşı Karşıya

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yaklaşık 60 milyon kadının rahim ağzı kanseri riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Nijerya'da Ulusal Rahim Ağzı Kanseri Eliminasyon Görev Gücü (NTF-CCE) Başkanı Prof. Isaac Adewole, başkent Abuja'da düzenlenen Nijerya'da Rahim Ağzı Kanserini Ortadan Kaldırma Ortaklığı (PECCIN) lansmanında konuştu.

Adewole, Nijerya'da yaklaşık 60 milyon kadının rahim ağzı kanseri riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, her gün yaklaşık 22 kadının bu önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

HIV ile yaşayan kadınların, genel nüfusa kıyasla rahim ağzı kanserine yakalanma riskinin 6 kat daha yüksek olduğunu vurgulayan Adewole, "Şu anda rahim ağzı kanseri olan kadınların yüzde 80'i geç evrede başvurduğu için tedavi ve tam iyileşme imkanı bulunmuyor." dedi.

Adewole, PECCIN'in temel hedefinin, yılda 8 milyon kız çocuğunu aşılamak ve 8 milyon kadını taramadan geçirmek olduğunu belirterek, 2027 yılına kadar 15 milyon kadının kanser taramasının yapılmasının planlandığını kaydetti.

Nijerya'da kadınlar arasında en yaygın ikinci kanser türü olan rahim ağzı kanseri nedeniyle her yıl çok sayıda kadın hayatını kaybediyor.