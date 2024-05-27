Nijerya'da cami çöktü: 3 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Nijerya'da cami çöktü: 3 ölü, 7 yaralı

Nijerya\'da cami çöktü: 3 ölü, 7 yaralı

Nijerya'nın Lagos şehrinde öğle namazı sırasında bir cami çöktü. Enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Olayın, yoldaki kanal temizliği sırasında iş makinasının çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.

27.05.2024 18:01
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Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta dün öğle namazı sırasında çöken caminin enkazı altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Lagos Eyaleti Daimi Sekreteri Olufemi Oke-Osanyintolu, yaptığı açıklamada, dün Lagos'un Papa Ajao bölgesinde öğle namazı sırasında caminin çökmesinin ardından bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Olayda enkaz altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Oke-Osanyintolu, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

Oke-Osanyintolu, caminin yoldaki kanal temizliğini yapan iş makinasının çarpması sonucu çöktüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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