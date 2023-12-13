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Nijerya'da Kasımda 1308 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Kasımda 1308 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da güvenlik sorunlarının artmasıyla kasımda yaşanan saldırılar ve şiddet olaylarında 1308 kişi hayatını kaybetti. Ülkede faaliyet gösteren Beacon Consulting adlı şirketin raporuna göre, 36 eyaletteki 264 bölgede 721 saldırı ve şiddet olayı gerçekleşti. Nijerya, silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya\'da Kasımda 1308 Kişi Hayatını Kaybetti
13.12.2023 - 18:05,
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Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da kasımda yaşanan saldırılar ve şiddet olaylarda 1308 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkede faaliyet gösteren Beacon Consulting adlı güvenlik risk yönetimi ve istihbarat danışmanlığı şirketinin yayımladığı güvenlik raporuna göre, geçen ay ülkenin 36 eyaletindeki 264 bölgede 721 saldırı ve şiddet olayı yaşandı.

Rapora göre, olaylarda 1308 kişi hayatını kaybetti, 464 kişi de kaçırıldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.

Nijerya'da 29 Mayıs'ta göreve başlayan Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinde artan güvensizlik ortamıyla başa çıkmak için reform sözü vermişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da Kasımda 1308 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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