Nijerya'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 63'e Çıktı - Son Dakika
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Nijerya'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 63'e Çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e çıktığı bildirildi. Salgın, başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 33 eyaletine yayıldı. Şu ana kadar 2 bin 102 kolera vakası görüldü ve 63 kişi hayatını kaybetti. Salgının büyük bir kısmı ülkenin güney bölgelerinde kaydedildi. Nijerya'da temiz su yetersizliği ve tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

02.07.2024 23:11
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e çıktığı bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, yaptığı yazılı açıklamada, kolera salgınının ocaktan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 33 eyaletine yayıldığını belirtti.

Bu süre zarfında söz konusu bölgelerde 2 bin 102 kolera vakasının görüldüğünü aktaran İdris, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 63'e yükseldiğini kaydetti.

İdris, vakaların yaklaşık yüzde 90'ının ülkenin 10 eyaletinde kaydedildiğini ve bunların 7'sinin güney bölgesinde olduğunu ifade etti.

Ülkede, 26 Haziran'da kolera salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, salgında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: AA

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