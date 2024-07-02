Nijerya'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 63'e Çıktı

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e çıktığı bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, yaptığı yazılı açıklamada, kolera salgınının ocaktan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 33 eyaletine yayıldığını belirtti.

Bu süre zarfında söz konusu bölgelerde 2 bin 102 kolera vakasının görüldüğünü aktaran İdris, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 63'e yükseldiğini kaydetti.

İdris, vakaların yaklaşık yüzde 90'ının ülkenin 10 eyaletinde kaydedildiğini ve bunların 7'sinin güney bölgesinde olduğunu ifade etti.

Ülkede, 26 Haziran'da kolera salgını nedeniyle "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, salgında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.