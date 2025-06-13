Nijerya'da Lassa Ateşi Can Almaya Devam Ediyor

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 142'ye yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede başkent Abuja'nın yanı sıra 18 eyalette daha Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana ülkede 747 Lassa ateşi vakası görüldüğü kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 142'ye yükseldiği ifade edildi.

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.