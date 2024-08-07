Nijerya'da maden sahasına silahlı saldırı: 11 ölü

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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde maden sahasına yönelik silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Zamfara eyaletine bağlı Anka bölgesindeki maden sahasına saldırı düzenledi.

Saldırıda 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.