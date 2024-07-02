Nijerya'nın başkenti Abuja'da, 4 katlı otelin çökmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, Abuja'ya bağlı Garki bölgesinde gece saatlerinde 4 katlı bir otelin çöktüğü belirtildi.
Enkaz altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, çökme nedeninin araştırıldığı ifade edildi.
Göçük altında kaç kişinin bulunduğu hakkında henüz net bilginin olmadığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Otel Çöktü: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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