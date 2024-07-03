Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 9 Kişi Hayatını Kaybetti

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Nijerya'nın Yobe eyaletinde devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Yobe ofisinden yapılan yazılı açıklamada, eyalette iki gündür devam eden şiddetli yağışların sellere neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, sellerde 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin kaybolduğu ifade edildi.

Sellerde yüzlerce evin sular altında kaldığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 5 bin kişinin evsiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli fırtına ve sel uyarısında bulunmuştu.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.