Nijerya'nın Anambra eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldüğü bildirildi.
Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, yaptığı açıklamada, askeri üniforma giyen silahlı kişilerin Aguata bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.
İkenga, saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiğini, 1 polisin kaçırıldığını kaydetti.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran İkenga, kaçırılan polisi bulmak için çalışma başlatıldığını ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.
Biafra halkının, ülkenin güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da silahlı saldırı: 2 polis öldü - Son Dakika